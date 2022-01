Conquiste del Lavoro

Il primo ministro socialista Antonio Costa ha vinto le elezioni generali anticipate di ieri del Portogallo con un punteggio che gli permette di formare una maggioranza monopartitica in Parlamento, secondo i risultati ufficiali semi definitivi. Al termine di uno scrutinio segnato dal forte progresso dell'estrema destra, il Partito socialista ha ottenuto infatti già almeno 117 seggi su 230. Dato negli ultimi sondaggi gomito a gomito con l'opposizione di centrodestra, Costa ha finito per migliorare il suo punteggio del 2019 e non dipenderà più dai suoi ex alleati della sinistra radicale, che avevano provocato queste elezioni anticipate rifiutando la bozza di bilancio per il 2022. L'ex sindaco di Lisbona, 60 anni, è salito al potere nel 2015 suggellando un'unione di sinistra senza precedenti dalla Rivoluzione dei garofani del 1974, quando non aveva nemmeno vinto quelle elezioni.

Ora regala al Partito socialista la seconda maggioranza assoluta della sua storia. Secondo i risultati parziali che riguardano tutte le circoscrizioni tranne quelle estere, che eleggono quattro deputati, il Partito socialista (Ps) risulta primo con il 41,7% dei voti. "Una maggioranza assoluta non è il potere assoluto, ma una accresciuta", ha dichiarato Costa davanti ai suoi sostenitori. "È una vittoria per l'umiltà, la fiducia e la stabilità", ha aggiunto. Costretto a ripassare dalle urne per la rottura della coalizione di sinistra che l'aveva sostenuto per una legislatura e mezzo, il primo ministro uscente ora accarezza la possibilità di governare da solo o quasi. L'altro segnale politico in arrivo è la forte crescita di Chega, partito di estrema destra che dall'1,29% delle legislative precedenti potrebbe salire fino a circa l'8%. Un balzo in avanti che comporterebbe la fine dell'eccezione portoghese come territorio estraneo ai forti venti conservatori che spirano in altre zone d'Europa.

E che potrebbe portare la formazione guidata dall'ex telecronista sportivo André Ventura, già mostratosi in sintonia sia con la Lega sia con Fratelli d'Italia, a diventare terza forza in Parlamento. E dire che i portoghesi si erano svegliati stamattina in un clima di incertezza pressoché assoluta circa il futuro politico del Paese: gli ultimi sondaggi prima del voto indicavano una situazione di quasi parità tra il Ps e il Psd. In nottata, in trepida attesa, i principali leader si sono diretti verso i quartieri generali dei loro partiti ancor prima che le urne fossero dichiarate chiuse in tutto il Paese. Aspetterò serenamente i risultati", aveva affermato Costa presso la sede socialista di Lisbona, incalzato dai giornalisti.

Con i sinora soci di coalizione del Blocco di Sinistra e del Partito Comunista-Verdi dati in calo di alcuni punti percentuali, per Costa si apre uno scenario favorevole: anche con una maggioranza assoluta, potrebbe cercare di riformulare un'alleanza di centrosinistra, ma questa volta partendo da una posizione più solida. Prospettiva che permetterebbe al Paese di far ripartire i piani di ripresa economica post-Covid con i fondi stanziati da Bruxelles: Lisbona dovrebbe ricevere circa 16,6 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti, messi in ghiaccio in attesa di una soluzione alla crisi politica interna. Nonostante le preoccupazioni della vigilia, visto che oltre 600.000 elettori sono attualmente in isolamento o quarantena, dati parziali e proiezioni indicano una partecipazione in crescita rispetto a quella di due anni fa, quando votò 48,75% degli aventi diritto).

Rodolfo Ricci