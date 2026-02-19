Il principale intellettuale pubblico europeo offre una lettura eurocentrica e imperfetta della politica statunitense, che nasconde più di quanto riveli. Ne scrive su Socialeurope Christophe Sente, ricercatore presso il Cevipol ( Centre d'Étude de la Vie politique ) dell'Université Libre de Bruxelles .Gli interessi di Sente includono la storia delle idee, l’evoluzione dei sistemi partitici e le trasformazioni della democrazia. Sente scrive che dagli anni Novanta, gli interventi pubblici di Jürgen Habermas hanno incarnato una coscienza europea la cui influenza e prestigio si estendono ben oltre la Germania. Da quel periodo in poi, i suoi scritti non sono più stati esclusivamente quelli del principale esponente della Scuola di Francoforte, noto per la sua teoria dell'agire comunicativo. Meno pessimista dei suoi predecessori Adorno e Horkheimer, che hanno analizzato le latenti dimensioni totalitarie delle società moderne, Habermas è diventato un filosofo impegnato nella costruzione dell'Europa , un impegno che è stato apertamente politico fin dal Trattato di Maastricht. In questo senso, si allinea ai sostenitori di un’Unione Europea sovranazionale al servizio di un progetto democratico cosmopolita e della stabilizzazione delle relazioni internazionali scosse dalla rinascita dei nazionalismi e dalla guerra, in particolare nei Balcani in quel periodo.

“Il discorso pubblico di Habermas a Monaco di Baviera del 19 novembre 2024 - scrive Sente - si distingue quindi dai consueti commenti mediatici dedicati ai cambiamenti negli equilibri globali in seguito alla rinnovata vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali. L’intellettuale tedesco incorpora nella sua analisi l’evoluzione della politica americana nell’arco di diversi decenni. All’interno di questa traiettoria, identifica l’ascesa di una corrente repubblicana incarnata da Newt Gingrich - ben prima dell’emergere del Tea Party o Maga – come una pietra miliare non meno significativa delle elezioni di Trump. Il percorso politico di George W. Bush all’indomani dell’11 settembre 2001 e le debolezze della politica estera di Barack Obama si presentano in modo analogo. Tuttavia, sebbene sottile nel metodo, l’analisi ripropone una rappresentazione negativa degli Stati Uniti tipica della sinistra europea degli anni ’70, in particolare durante la presidenza di Richard Nixon”. L’analisi di Habermas, tuttavia, si opporrebbe ai termini semplicistici dell’attuale revival della retorica antimperialista, evidente tra gli ambienti della sinistra europea. Su questo punto, l’intellettuale tedesco riconosce l’evoluzione multipolare delle relazioni internazionali e i vincoli posti dalla nuova dottrina cinese di Xi Jinping per gli Stati Uniti, l’Asia e l’Europa. La sua argomentazione rimane originale e sfumata quando sostiene, da una prospettiva europea, la complementarietà tra il rafforzamento dell’unificazione politica avviata a Maastricht e il mantenimento dell’alleanza transatlantica. Allo stesso modo, si astiene dall’avallare la tesi di una sorta di sacra alleanza tra il repubblicanesimo Maga e i “populisti di destra” europei. “La sfumatura tende tuttavia a svanire quando si affronta il carattere politico della presidenza di Donald Trump. Qui, il discorso di Habermas converge con una critica pessimistica, persino catastrofista, del futuro della democrazia americana, che evoca eventi isolati come l’assalto al Campidoglio o la mobilitazione della Guardia Nazionale senza analizzarli o contestualizzarli. In questo senso, questa parte del suo discorso riecheggia le preoccupazioni di altri osservatori meno noti di lui in Europa, come Theda Skocpol, Daniel Ziblatt o Arthur Goldhammer”. Sente si sofferma poi sui limiti del fatalismo habermasiano. “Una caratteristica iniziale del fatalismo di Habermas risiede nella sottovalutazione di uno dei principali fattori determinanti della realtà americana contemporanea: le imminenti elezioni di medio termine. A prescindere dalla riconosciuta veemenza del suo discorso politico pubblico o dalle aspirazioni cesaree di una minoranza dei suoi sostenitori, il presidente americano non mette in discussione il processo elettorale all’interno di un sistema multipartitico. I recenti risultati in Florida e New York suggeriscono che l’alternanza tra i due partiti tradizionali rimane plausibile, dato che le istituzioni sono intatte e la società civile continua a essere divisa lungo fratture storiche. Allo stesso modo, il dibattito americano non mette in discussione il fondamento del sistema nella separazione dei tre poteri – un equilibrio che definisce il liberalismo – ma implica piuttosto un’interrogazione giuridica dei termini di tale equilibrio”. Una seconda caratteristica - prosegue Sente - consiste nel trascurare il fatto che la capacità di Donald Trump di creare una maggioranza nazionale aritmetica, così come maggioranze all’interno di numerosi segmenti elettorali, non è caratteristica del Partito Repubblicano nel suo complesso. “La capacità di sintesi e di incarnazione del presidente contrasta con le profonde divisioni di un’organizzazione che comprende sostenitori della spesa sociale e dell’orientamento protezionistico; sostenitori di una nuova modernità industriale e internazionale; sostenitori di un esecutivo federale rafforzato; e coloro che favoriscono una maggiore autonomia per gli stati federati. L’unità del Gop e il suo futuro elettorale sono messi alla prova dalla tentazione di ampliare la rappresentanza di un elettorato benestante attraverso l’inclusione di cittadini sensibili a un laburismo conservatore incentrato sull’occupazione, sul potere d’acquisto e sull’uso delle frontiere per contrastare l’immigrazione, le importazioni asiatiche e il traffico di droga. Questo processo presenta somiglianze con l’aggiornamento delle forze di destra in diversi paesi europei, incluso all’interno del Parlamento di Strasburgo”. Infine, Sente sottoliena che sebbene Habermas non faccia eco agli appelli della sinistra spagnola alla resistenza all’imperialismo economico e militare, la sua presentazione oscura l’innegabile contributo dell’amministrazione americana alla pacificazione delle relazioni internazionali in diverse regioni del mondo. “Proprio nel momento in cui Habermas pronunciava il suo discorso a Monaco, gli Stati Uniti stavano articolando i propri orientamenti di politica estera in termini di aggiornamento della Dottrina Monroe, ovvero all’interno di una tradizione politica nazionale piuttosto che attraverso una rottura illiberale. La prima applicazione di questa rinnovata Dottrina Monroe in Venezuela non mette in discussione questa interpretazione: la cattura di Nicolás Maduro potrebbe non catalizzare la democratizzazione del regime, ma la scommessa americana dovrebbe almeno porre fine alla disgregazione del Paese e ripristinare l’economia nazionale. In altre parole, conclude l’autore, Habermas “non riesce a tenere in debita considerazione la natura storica dei dibattiti americani, che non hanno mai messo in discussione la democrazia o la repubblica, ma hanno invece cercato di riequilibrare queste due antiche nozioni all’interno di un quadro federale. Invece di ricorrere ai concetti di populismo o illiberalismo - mal costruiti sulla base di prestiti dalla scienza politica del XX secolo, se non da Joseph de Maistre - l’Europa ha bisogno di un approccio più empirico e sereno alle realtà americane, così come a quelle della Russia o della Cina. In caso contrario, il vecchio continente rimarrà preda delle paure che nutre e delle ideologie che appartengono al suo stesso passato. Accettando invece di confrontarsi con queste realtà americane e con il tramonto globale dei sogni kantiani cari a Habermas, gli Stati membri dell’Ue potrebbero riuscire a ricostruire la forte ed equilibrata alleanza atlantica necessaria per garantire una pace duratura con la Russia, un commercio equo con la Cina, il contenimento dell’Iran e la sicurezza delle rotte marittime vicino alla Groenlandia, tra gli altri punti urgenti all’ordine del giorno”.

Raffaella Vitulano



( 19 febbraio 2026 )