Saranno tutti ricollocati entro il 2026 in una nuova azienda del gruppo Seri Industrial spa, impegnata in un programma di investimenti regionali e ministeriali nel settore della produzione di batterie al litio. Sono i lavoratori della Softlab Tech di Caserta, circa 122 per i quali è arrivata la buona notizia dell’ assunzione collettiva siglata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nei giorni scorsi dopo continui rinvii. La Seri valuterà i lavoratori della società Softlab quale bacino preferenziale da cui selezionare il personale necessario ai propri progetti, in base alle esigenze tecniche e alle qualifiche richieste nelle diverse fasi. Una vertenza difficile per la quale le segreterie provinciali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Failms, Usb, UglM, avevano chiesto fin dal principio sia la “piena tutela occupazionale che la difesa delle qualifiche professionali riconosciute e certificate dei lavoratori”. Infatti tutti i lavoratori manterranno i “livelli professionali acquisiti”. Un accordo che tiene tutti dentro e in attesa delle assunzioni finali sono state prorogate le tutele occupazionali con il riconoscimento della cassa integrazione straordinaria (che scade a fine mese) della durata di sei mesi e anche la possibilità di un aumento. Insomma un futuro roseo quello che si profila all’orizzonte per i dipendenti, all’inizio circa 230 che hanno sempre chiesto certezze produttive, dato che da quando qualche anno fa sono stati assunti dall'azienda di informatica, dopo essere fuoriusciti da Jabil in seguito ad una crisi produttiva, hanno sempre fatto ricorso alla cassa integrazione senza lavorare, subendo più volte ritardi nel ricevimento di stipendi e della stessa cassa. L’inserimento collettivo è stato possibile grazie al programma industriale “Gigafactory Teverola 2” con il quale l’azienda si impegna a formulare entro il 31 dicembre 2026 proposte di assunzione a tempo indeterminato per i profili considerati idonei. Parallelamente, la Regione Campania, con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia, attiverà percorsi mirati di aggiornamento e riqualificazione professionale. Le organizzazioni sindacali contribuiranno attivamente a sostenere il programma di ricollocazione e monitoreranno l’esito dell’accordo con verifiche trimestrali. Tutto il personale può rientrare progressivamente nei piani di assunzione della Seri. L’annuncio dell’avvio del percorso di collocamento è stato del ministro Adolfo Urso: “Abbiamo mantenuto il nostro impegno a non lasciare soli i lavoratori- ha affermato dopo l’accordo - garantendo risposte occupazionali concrete e valorizzando appieno le loro competenze”. Nel frattempo anche i lavoratori di ArcelorMittal possono tirare un sospiro di sollievo con la firma dell’accordo, prima delle elezioni, in Regione Campania della cessione dell’azienda a Fonderie Pisano, gruppo salernitano impegnato nel campo della produzione di ghisa di seconda fusione, nel nucleo industriale di San Mango Piemonte. Accordo che assorbirà 33 lavoratori mentre 34 hanno scelto l’esodo incentivato. Un investimento di circa venti milioni di euro per un piano di reindustrializzazione che richiederà alcuni mesi per l'avvio delle attività produttive.

Raffaella Cetta